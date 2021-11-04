議員林政賢、詹江村、陳美梅、張桂綿也聲援，認為「苦不能苦孩子、窮不能窮教育！」(萬美玲提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市府去年將桃園區經國路旁的高中職預定地解編為住宅用地，立委萬美玲直指桃園高中職錄取率六都最低，附近更有小檜溪等多個重畫區，要求市府懸崖勒馬撤回，桃園市長鄭文燦則說徵收費要價69億，超出財政負荷，將以經國國中改制高中方式推動。

「桃園將再也沒有高中職預定地！」萬美玲說，經國路與莊敬路口2.82公頃的文高用地，是桃園最後一塊市高用地，市府以少子化為由，將經國高中職預定地變更為住宅區，已送內政部都市計畫委員會審議。

「少子化在桃園可說是不存在！」萬美玲說，桃園是鄭文燦引以為傲的年輕城市，淨遷入多、生育率高，經國高中預定地緊鄰經國、中路、小檜溪、桃合福林等重畫區，且位處桃園、龜山、蘆竹交界，交通便利，就連市府提報的變更計畫都自承「附近人口成長快速，學校用地不足，未來仍有增設需求」，沒道理將精華用地解編。

萬美玲更直言，桃園國中生錄取公立高中僅35％、高職11％，遠低於全國平均的56％，更是六都最低，像台北264萬人有28間公立高中和8公立高職，桃園227萬人僅16所公立高中和3公立高職，發起「留下經國高中預定地」連署，3天就獲6000人響應，盼紓解學生升學壓力，也落實政府高喊的「就近入學」。

「苦不能苦孩子、窮不能窮教育！」議員林政賢、詹江村、陳美梅、張桂綿也聲援，認為經國國中至今仍在增班，校地根本不夠，絕不可便宜行事招2、3班了事，力求科系和學生數都有規模的獨立高中職。

鄭文燦說，設1校約要8億元，但該文高用地都是私有地，徵收價逾69億，超出財政負荷，與五福國小預定地一模一樣，教育局研擬將經國國中改制成高中增設商科，強調校地達3公頃很足夠，鄰近的北科附工也有理工科跟農科，任內已增設新屋高中、羅浮高中，大崗高中跟經國高中也在計畫表內往前走。