Stacey透露老公梁赫群很愛翻舊帳。（和展影視提供）

高點綜合台《震震有詞》邀請人夫人妻代表，在節目分享夫妻相處有些禁忌不要碰！人夫代表Paul強調互相配合房事很重要，人妻代表Stacey則是因為五千元跟梁赫群鬧不合。

節目中談及夫妻有三大禁忌千萬別誤踩，「冷戰翻舊帳」、「前任陰魂不散」、「談錢傷感情」，PAUL及Stacey、兩性專家H及律師李怡貞分別就這三點分享自身經驗。

Paul與咪咪結婚以來，不論夫妻之間爭吵多嚴重，他希望雙方也要配合對方的需求，他甚至堅持房事頻率每週至少一次，某次因為兩人共浴誤開冷水，咪咪生氣而不理Paul，他說：「我氣到離家出走去三溫暖洗個夠！結果因為錢不夠不能過夜，凌晨三、四點只好回家，到家後老婆聞到不一樣的味道，開始質問我，也因為兩人打打鬧鬧化解了吵架的尷尬局面。」Paul表示，夫妻之間一定房事要正常，「房事能治百病！」連兩性專家H也在一旁附和，表示因為做那檔事時腦內產生腦內啡，會讓人感到開心。

人妻代表Stacey則是透露先生梁赫群很愛翻舊帳，每次都說被她騙婚，「婚前我會為了陪他看電影特別請假，但他會無縫接軌一部接連一部一直看，婚後我工作忙不見得能這樣陪他，他就會說我以前很可愛現在都不配合，嚷讓著說被我騙婚。」另外梁赫群以節省出了名，老婆Stacey透露梁赫群因為她花了五千元買小鋼琴而勃然大怒，覺得不需要買這麼貴，甚至當Stacey想讓小孩受正規音樂教育，梁赫群希望從小學音樂的老婆自己教就好，Stacey說別扼殺兒子變成周杰倫的機會，沒想到梁赫群竟說：「那妳可以保證兒子學了後會變成周杰倫嗎？」這回答讓Stacey十分傻眼。

聊到「前任陰魂不散」，Paul則是酒後挖洞給自己跳，「有次咪咪穿著從衣櫃翻出來的舊衣服，在家裡跟姊妹淘喝酒聊天，姐妹們紛紛大讚衣服很好看，但我喝了酒不小心脫口而出，回了句『當然啊，那是前女友留下來的』。」咪咪當場變臉馬上將衣服脫下剪成碎片，隔天還拿到中庭將衣服碎片燒掉。

兩性專家H最後建議「夫妻若因生活習慣、個性、三觀不同而爭吵，應多互相溝通來解決問題。」律師李怡貞則表示，夫妻生活習慣的差異是否構成離婚事由，需依照個案情況判斷。