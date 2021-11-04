台灣大哥大(3045)4日召開第三季線上法說會，揭露未來發展方向，台灣大將加速在例如元宇宙等新興典範轉移的布局，以期為股東把握更多5G時代的成長機會。

台灣大並公布第三季合併營收373.9億元，較去年同期成長20％，EBITDA為84.9億元，較去年同期成長9％，稅後淨利28.4億元，稅後EPS為1.00元。

台灣大三大成長引擎營收年增亮眼，與去年同期相比，行動服務年增2％，電子商務年增38％，家用寬頻年增14％。

第三季行動電信業務亮點方面，iPhone 13上市與台灣大主打綁約48個月資費方案有助提升高資費申辦動能，同時，月租用戶退租率維持低檔，「好速成雙」方案供裝區超過70％，「mo幣多」用戶持續貢獻電商收入，今年9月達到momo電商整體營收的1.6％。

電子商務成長動能強勁，momo第三季合併營收為209.07億元，較去年成長34％，衛星倉數達到25座，較去年增加6座，持續強化台灣大的競爭優勢。

另一成長引擎家用寬頻上網服務，第三季營收較去年成長14％。

受惠於優越的市場定位以及集團資源整合綜效，台灣大的三大主要成長引擎5G、momo、家用寬頻均將持續全速成長，而近期4G市場的資費合理化則是繼續推升EBITDA增長的額外助力。

台灣大表示，該公司已度過現金流受5G資本支出壓縮的階段，未來較低的現金資本支出及持續改善的合併EBITDA 應可強化台灣大哥大的的自由現金流量。

展望未來，台灣大將加速在例如元宇宙等新興典範轉移的布局，以期為股東把握更多5G時代的成長機會。