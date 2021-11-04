年底內裝修市場旺季，裝璜建材廠可望衝出一波營運高峰；環泥(1104)第四季石膏板及預拌混凝土出貨量可望增5％以上、惠普(8424)第四季矽酸鈣板的出貨量會是今年單季最好、石塑地板廠美吉吉-KY(8466)在手訂單金額達歷年同期新高水位，審慎樂觀看第四季。

積極投入水泥、預拌混凝土、石膏板全建材服務的環泥，去年預拌混凝土、石膏板出貨成長2位數。

環泥指出，新產品木纖維水泥板外牆產品，為全建材一條龍銷售增添助力，在國內房地產市場回溫下，今年可保持去年的成長動能。另因應內裝修市場成長所需，已擴充至少二成石膏板產能，對第四季營收獲利貢獻度可望提升。

惠普今年前三季稅後淨利1.25億元，年增25.5％，每股稅後盈餘3.49元。惠普指出，第四季是每年的傳統旺季，預期會是今年營運的高峰。

每年的第四季到隔年農曆春節前，一向是內裝修市場旺，惠普指出，內裝修相關建材的出貨量增，且，去瓶頸後產能也增加，全年應有2位數成長。

美吉吉9月營收已改寫同期次高紀錄，美吉吉指出，隨著歐、美地區新屋和成屋銷售需求，挹注家用與商用裝修熱度強勁，目前在手訂單金額達歷年同期新高水位，對第四季展望維持審慎樂觀看法。