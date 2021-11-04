嘉義市連結高鐵的BRT公車運量趨於飽和，尖峰時間滿載或擠不上車，議員督促市政府增加BRT班次，便利民眾乘用，市府交通處表示，市府持續爭取輕軌建設，建置市區與高鐵的聯外軌道路網，也會向中央反映地方對BRT增加班次的需求。

嘉義市政府交通處表示，高鐵嘉義站是目前全台唯一無軌道連接台鐵的車站，當時高鐵局辦理「高鐵嘉義站聯外輕軌運輸計畫可行性研究」規畫案，2004年中央承諾先BRT載客，並持續評估輕軌，將輕軌系統納入新十大建設。

市議員蔡文旭指出，BRT每班平均運量約30人，已趨於飽和，要解決BRT運量飽和問題，輕軌建設緩不濟急，當務之急應是增加BRT的班次，從目前20分鐘1班次改為10或5分鐘1班次，是比較務實的作法。

市府交通處表示，目前BRT運量已趨於飽和，因而市府持續向中央爭取續辦聯外軌道案及經費，以台北捷運系統的造價來粗估，若是建造輕軌聯外軌道，經費約250億元，也同步依中央指示繼續辦理「嘉義地區軌道整體路網評估規畫」。

市府交通處長鄭君健指出，目前BRT有7211及7212共兩條路線，7211是行駛朴子至嘉義公園，7212線原本是嘉義台鐵站至高鐵站，已延駛至宏仁女中、故宮南院，且增加班次成目前的20分鐘1班次，但民眾反映尖峰時段幾乎班班爆滿，甚至擠不上車。

鄭君健指出，目前BRT已達1年約120萬人次的運量，確有服務升級、加密的需要，但BRT是高鐵相關業務，由交通部公路總局主管，該處會將地方的需求反映給中央，爭取中央協助處理。