國內素有企業界奧斯卡美譽的《金商獎》日前舉行頒獎典禮，台灣輝瑞大藥廠今年再度獲獎，同時也是第三度榮獲此項國家級企業選拔獎項的肯定。台灣輝瑞總裁葉素秋在授獎致詞時，特別感謝政府為企業界塑造更友善的經營環境，也承諾持續引進新藥、培育人才，與國內產官學合作，讓台灣站上國際舞台，一起發光發熱！

今年《金商獎》總計有14家外商企業榮獲「優良外商」，主辦單位中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，此次金商獎得主，除了對國家社會、經濟發展貢獻良多，更重要的是，各家得獎企業在全球Covid-19疫情衝擊下，不斷創新求變、克服疫情帶來的經營困境與難關，甚至對疫情的趨緩有所貢獻，為台灣帶來更豐沛的企業能量與韌性。

代表「優良外商」致詞的台灣輝瑞總裁葉素秋表示，「回顧過去一年，台灣面對嚴峻的挑戰，但是在政府的帶領、以及民間與企業的攜手合作之下，不僅突破困境，更締造許多優異的表現。她也強調，非常感謝政府持續傾聽企業的聲音，重視法規的透明度，以及與時俱進的予以更新。

今年再度榮獲優良外商的殊榮，葉素秋強調，不僅是對輝瑞在台深耕近一甲子的肯定，也讓我們必須更加兢兢業業的為提升台灣整體醫療環境而努力。輝瑞是國內第一家成立的外商藥廠，在健康產業中肩負著許多責任與期許，持續引進新藥，幫助更多台灣的病患，是我們對台灣不變的承諾，投入資源以及培育人才，引進創新的觀念與技術，我們更是責無旁貸！

葉總裁進一步說明，為促進台灣醫界與國際的交流，輝瑞每年平均有50件臨床試驗在台灣進行，近年來著力於癌症精準醫療、基因治療及預防、治療新冠肺炎的口服藥物等領域，我們也期待與各界有更多的互動與交流，讓台灣的生物醫療產業能夠有更多機會與國際接軌，造福更多的病患。