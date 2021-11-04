改編自導演成長過程的自傳電影《美國女孩》，是新銳導演阮鳳儀的首部執導長片，電影處女作就一舉入圍金馬獎最佳劇情長片等7項大獎，其中備受矚目的莫過於片中小演員方郁婷，初次演戲就同時入圍金馬獎最佳新演員與最佳女主角，並將和片中飾演媽媽的林嘉欣一同角逐影后寶座。

對於外界好奇是如何找到被視為「SSR級（Superior Super Rare 特級超稀有）新人」的方郁婷，導演阮鳳儀表示，為了要可以流利詮釋片中英文夾雜的台詞，劇組一開始便針對國際學校甄選素人演員，而當時年僅14歲的方郁婷試鏡時與眾不同的氣質，尤其她清澈的眼神及和林嘉欣相似的外型，讓劇組不約而同表示：「就是她了！」有趣的是，在家排行老么的方郁婷從沒當過「姊姊」，反而飾演妹妹的林品彤則排行老大，2人初見面時都有些不知所措，但很快就打成一片。

導演阮鳳儀說《美國女孩》是一部關於「不完美的家人間，如何找到療癒彼此的力量」的電影，在片中本色演出的方郁婷，被問到是如何準備這個較為叛逆的角色，她笑說是把自己平時累積在心中的情緒發洩出來，導演阮鳳儀則會在一旁解說情緒，幫助方郁婷更為入戲：「只要導演在我旁邊我就會覺得很安心！」在學校有演出音樂劇經驗的林品彤，第一次參演電影只覺得很幸福，因為在片中有多場吃食物的戲，她也因此吃了很多冰淇淋和零食，林品彤更調皮表示：「早知道應該多NG就可以多吃一點了！」

方郁婷和林品彤都和片中飾演父母的莊凱勛和林嘉欣相處融洽，爸爸莊凱勛在片場會頻頻逗她們玩和聊心事，媽媽林嘉欣則會教導她們演哭戲的訣竅，幫助初次演戲的兩人更快融入情緒。該片12月3日正式上映。