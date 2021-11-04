人的慢性病需要耐心醫治，制度的慢性病需要大刀闊斧！2019年之前，雲林縣政府公共工程付款延宕蟬聯7年全台第一名，汪令堯上任工務處長後修正程序，讓廠商完工1個月後就能領到錢。汪令堯做什事都講求快，惟攻讀博士班讓教授來催他。

55歲的汪令堯今年攻讀逢甲大學土木工程研究所博士班，自嘲用30年準備一個博士學位。他自1989年從台中市府土木工程監工做起，特考及格分發至公路總局，歷練過助理工務員、工務員、幫工程司、副工程司、正工程司，亦兼任過站長、副段長、工務所主任、段長、科長、副處長。

對汪令堯來說，工作帶來成就感也是生命價值所在，擔任公職28年敘獎大功2次、小功8次、嘉獎達101次。2009年搶救八八水災有功榮獲總統召見表揚；2012年行政院暨所屬中央機關科長研習班第80期第1名結業，同年獲行政院選派赴法國國家行政學院（簡稱ENA）短期研習。

但他2018年底就任雲林縣工務處長時，30個員額的編制已走掉12人只剩18人，18人中8個是主管，5個科只有10個兵，人力少、經驗又不足，公共工程付款延宕排名全台第一連7年，探究原因是制度殺人，使得「慢」變成正常。

汪令堯上任立即修正「雲林縣政府工程採購估驗付款及竣工驗收作業程序」，讓包商完工1個月就請領到款項，也解決同仁工作壓力過大。他也開始控管完工未結案、列管數度流標的案件，像醫師一樣一案案問診，經過半年診治，發包不出的案件從40件就降為0。

汪令堯這3年帶著同仁挑戰工程金質獎、公共工程金安獎獲得肯定，人事也逐漸穩定，今年（2021年）5個科全部補滿，還有台大、台科大的高考生力軍報到！

汪令堯認為精準的指令、帶著同仁做、打團體戰，是傳承經驗最有效的方式，特別是難以下決定的工程，他告訴同仁一定要徵詢專家、學者甚至律師的意見。

近3年來雲林縣的危橋改建速度全台第一、中斷22年的149甲線年底即將完工、打通與燙平的縣道與鄉道約70條，汪令堯說「提供更舒適、便捷、安全的行車環境，總感到無比的欣慰，深以從事公職為榮。」