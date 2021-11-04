基進黨立委陳柏惟被罷免後，台中市第二選區立委將進行補選，民進黨3日中執會通過徵召前立委林靜儀出戰，對於民進黨為何選擇徵召她，也引起外界議論，媒體人韋安分析認為，民進黨上下為了「整體利益」，不得不進行一場「雙林」保衛戰，但整體而言都是在失分。

媒體人韋安4日在臉書發文分析，民進黨今年冬天很多事。除了1218四項公投外，還有台北萬華選區立委罷免案，台中中二選區立委補選案。湊巧的是，綠營方面的兩個當事人，都姓林，林昶佐和林靜儀。民進黨陷入「雙林」保衛戰。

他認為，民進黨上下，為了整體利益，不得不進行一場「雙林」保衛戰。伴隨著反制「四項公投案」，「抗中保台」神器都提前出爐，而不是留在未來的大選中。整體而言，都是在失分，只是多少而已。因為很可能把這張牌，打得讓民眾麻木遲鈍，以後派不上用場。

韋安在《Nownews今日新聞》投書續指，林靜儀有不少類似的「金句」，她的整體形象，當然不會像被罷免的立委陳柏惟那樣有高仇恨值，但她過往的「金句」，如果被翻出來一再頌詠，會和「荒謬」畫上等號。人們會對她所謂的「專業問政」和服務鄉親的能力，可能不會有太大的興趣。

最後，韋安強調，最近綠營狂轟、質疑國民黨的顏寬恒是黑道、綁架媽祖等，他坦言，如果把選舉，吵到這種地步，讓神明都捲入其中。在傳統信仰濃厚的地區，誰的言語冒犯到「神明」，勢必會遭致信徒的強烈反撲。