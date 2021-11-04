中市烏日發生子殺死生父的人倫悲劇，37歲鄧男疑在1日持刀刺死親父後逃逸，警方循線在南區逮捕鄧男，鄧男對案情交代不清，檢方複訊後昨天晚間聲押獲准，今天下午會同法醫解剖調查，發現死者胸部有1處嚴重、深入刀傷疑似致命原因，已採樣送驗，並進一步釐清追查死因。

據了解，精神狀況不佳的鄧男與癌末父親、胞姊同住在烏日區，鄧父已癌症末期，鄧姐在1日傍晚下班返家發現老父倒臥血泊中，而鄧男不見蹤影，據了解，鄧父的頭及胸部等有多處刀傷，緊急送醫搶救不治。

警方獲報循線追查，在鄧男房內找到沾有血跡的衣物， 2日凌晨在中市南區逮捕鄧男，鄧男到案對案情交代不清。案經檢方複訊後，昨晚以鄧男涉重大、有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

檢方今天下午會同法醫解剖追查，發現鄧父胸部有1處嚴重、深入刀傷疑為致命主因，已採內臟、血液等樣本，送法務部法醫研究所鑑定，全案檢警進一步深入追查中。