玄米龍眼花茶，推薦價350元。（微風提供）

微風集團與台中市霧峰農會共同攜手，透過「百甲良食田地復育計劃」齊做公益，以霧峰最純淨的優質稻米，分享到有需要的弱勢家庭、社福單位，歷經4年的努力，在專家評比超過50家企業，2020年度由微風集團獲得霧峰所頒贈的「年度協助農業推廣有功企業獎」殊榮。

今年擴大舉辦結合Breeze Super微風超市南山旗艦店，特別在11月4日至11月14日舉辦「霧峰特色饗宴」快閃活動，以最優質的霧峰農特產，推薦給北台灣的消費者。

2019年微風慈善基金會，首次與台中市霧峰區農會合作，支持農會「百甲良食田地復育計劃」，認同永續環保、守護台灣土地為概念，鼓勵農民以自然農法種植水稻，改善自然生態。微風也透過認養以無農藥、無化肥友善耕種的優質稻米，並與台大、三總醫院社工單位合作，微風台北車站也透過鄰里急難救助系統的串連，將稻米分享予有需要的社福單位，4年來認養在地良田，累計發放近3000包特別栽種米，超過200戶家庭受惠。

即起至11月14日，農會在微風超市南山旗艦店展開「霧峰特色饗宴」，像是霧峰最知名的「黑翅鳶米」、「玄米龍眼花茶」、「霧峰原始醬油」、「燒酎細絲麵」等，還有獲得金牌獎的「峰賞初霧純米吟釀」等，展現農特展最簡單、健康又純粹的好滋味。