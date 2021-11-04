環八卦山縣的18路公車，10個停靠站確定了，年底與月影燈季同步登場。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

八卦山亮點越來越多，彰化縣工務處創新以小巴士行駛環山「18路」公車，已敲定年底與月影燈季同步登場，提供暢遊八卦山更多元選擇，開拓更多景點，共計停靠10站，周末、日各行駛26班次，班次密集，全票25元，半票12元，並推出優惠日遊券，單日無限搭乘40元。

彰縣府工務處交通運輸科長許僅宜表示，採9人座小巴繞駛大佛風景區，是實驗性的創新做法，由彰化客運取得營運權，今年5月因疫情衝擊，暫緩上路的腳步，隨著八卦山人潮復甦，即將於年底開駛並同步和予人璀璨記憶的月影燈季一起啟動。

目前票價、停靠站，都已經確定了，全線營運里程共5.6公里，從彰客彰化站發車，經中正路一段、三民路、中正路二段、光復路、和平路、中華路、孔門路、東民街、卦山路、公園路一段、東民街、孔門路、中華路、和平路、光復路、中正路一段到彰客彰化站。

18路公車共計要停靠10站，包含彰客彰化站、三角公園、縣議會、八卦山天空步道、千禧廣場、八卦山脈生態遊客中心、C119軍機公園、國立彰化生活美學館、成功營區、孔子廟。

擴大了旅遊八卦山動線，也網羅精華美景和小吃，從停靠點步行不到5分鐘，一路可遊覽傳說中的不老泉、紅毛井、藝術亮點南郭宿舍等，更有數不完百年老店和網紅名產可選購。

許僅宜表示，環山小巴只有周末日行駛，最大特色是班次相當密集，從上午8點發車，每20分鐘就1班次，每日26班次，最末班是晚上7點，不僅嘉惠外地遊客深入景點，品嘗小吃、參觀體驗，不再只是走馬看光，加上票價便宜，也嘉惠了許多家庭安排假日共遊，不用擔心停車的問題。