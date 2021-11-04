大陸知名鋼琴家郎朗因為精湛琴藝，曾被外媒大讚「當今這個時代最天才、最好的鋼琴表演者」，他不僅獲得國際級肯定，26歲更登上北京奧運開幕式獨奏，還和一名小女孩完美四手聯彈，兩人合作無間的模樣至今仍讓不少人懷念；近期郎朗在一次專訪中透露，當年其實是他最慌亂的一場演出，演奏過程中小女孩太熱想下台，他只好使出買糖計哄她，最後才沒搞砸表演。

郎朗在12歲鋼琴演奏實力就獲得肯定，在國際間的各項比賽也都拿下好成績，在赴美留學後，更和享譽世界的巴爾的摩交響樂團合作，之後更獲得各國知名交響樂團爭相邀約，從此郎朗不到20歲就成為鋼琴界最閃耀的一顆星；2008年北京奧運上，郎朗在開幕式表演，到現在不少人回想起來都被他的演出印象深刻。

朗郎昔日在北京奧運開幕式上，和小女孩李木子」表演四手聯彈，但他卻自曝這是他最慌張的演出。(圖/ 摘自微博)

近日郎朗在一次採訪中聊到北京奧運的演出，他卻說那是目前最讓他驚慌失措的一次，當時他除了有獨奏外，還有跟一名小女孩「李木子」四手聯彈，轉播畫面還能看到兩人眼神交流和即時溝通，看起來很有默契；但時隔13年，郎朗笑著透露，「那個孩子彈到一半以後說，哥哥我要下去了，我太熱了，我受不了了，我要下去了」。

原來當時小女孩彈一半就想下台，讓郎朗很慌張，只能哄她說表演完給她買糖。(圖/ 摘自微博)

在鋼琴演奏當下，郎朗只能溫柔地求小女孩別下去，還說表演完惠買糖給她吃，拜託她千萬別下台，所幸買糖計奏效，最後兩人完美的四手聯彈也成為眾多觀眾的回憶；女主持人聽完真相，才知道原來大家在鏡頭上看到的，以為郎朗在鼓勵小女孩，其實是求她不要走，讓她笑得合不攏嘴。