高雄市鹽埕區城中城大樓日前發生火災，造成死傷無數，為了避免類似案件重演，新竹縣政府成立聯合稽查小組，4日前往湖口鄉的北美大樓，因缺乏管理委員會，加上有消防缺失等問題，縣府也將輔導所有權人，盡速成立正式的管委會，改善違規項目，保障居住安全。
湖口鄉的達生華廈俗稱為北美大樓，過去5樓以下為商場、戲院，如今均已停業，現僅1樓為有服飾店，2至5樓均無商家，暫時關閉出入口，防止不明人士進入。而6樓以上為出租套房，疑似分別由4位房東自行管理。
縣府4日稽查發現，樓層雖有設置消防栓出水口，但水壓不足，也有樓層設置火警受信總機，但也有樓層消防警報、逃生指示不符規定等問題，該大樓公共空間有疑似變更的安全疑慮，雖然有所有權人實際管理、維護，但缺乏正式管委會，也將輔導成立，限期改善消防缺失。
北美大樓一名房東指出，分租套房部分保留房客前往逃生梯的暢通，可自樓梯通往後側逃生出口。稽查小組勘查時發現，雖然逃生梯路線暢通，但有堆積雜物，未來在輔導成立正式管委會後，縣府將逐一要求公共消防安全設施的加強與改善。
工務處指出，稽查小組將持續清查老舊住商混合建築物的使用狀況，將於1個月內完成清查，除了查核違規，也會輔導管理人、所有權人改善問題，避免成為逃生死角。
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