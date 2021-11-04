民進黨日前舉辦「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，行政院長蘇貞昌痛批國民黨有四個公投要來亂台灣，前台南縣長蘇煥智表示，民進黨過去將公投視為民主神聖指標，如今卻墮落到視公投案為「毒蛇猛獸」。

蘇煥智3日在臉書發文表示，民進黨當年全黨上下反萊豬，現在開放萊豬，連一聲道歉也沒有。說好的萊豬標示制度，也取消了。進口國標示，只在第一次純豬肉買賣才有標示，最終豬肉消費者根本無法區別是否萊豬？標示承諾根本又再跳票一次。

蘇煥智接著表示，現在更是製造假消息，把「反萊豬」貼上「反美豬」、把反萊豬者貼上「反美」，更將反萊豬當作阻礙台灣加入「CPTPP」；但問題是美國根本不是CPTPP成員國，而拜登政府尚未考慮加入CPTPP。

蘇煥智指出，公投本是台灣民主深化，也是過去民主運動神聖的指標。尊重人民自由選擇，是台灣民主另一個成熟的典範。公投案照理應提供一個公平的討論平台，讓正反雙方公開辯論，暢所欲言。但現在蔡政府「動用國庫」宣傳，把反萊豬者抹紅、抹黑，公款使用卻完全不公平。

蘇煥智甚至認為，蔡政府用選總統的規格，將單純民間的公投案，當作蔡政府的政權保衛戰。他不禁感嘆，民進黨為什麼從過去的「公投神聖」，到現在墮落成把公投當作毒蛇猛獸呢？