台聚集團陸續公布第三季營運財報。第三季塑化報價從第二季高檔拉回，壓抑獲利推進力道，惟亞聚(1308)、台聚(1304)、華夏(1305)因EVA、PVC行情撐腰，獲利持穩走堅推進。其中，亞聚連兩季每股獲利逾1元水準，前三季EPS3.64元，較去年全年1.9元翻倍躍進。

台聚(1304)第三季EPS0.98元，前三季稅前淨利93.53億元，淨利36億元，EPS3.36元。華夏第三季EPS0.85元，年增38.65％；前三季前三季營業利益25.34億元，稅前淨利24.91億元，淨利18.68億元，EPS3.22元，年增204％，提前超越去年全年2.95元表現。

此外，台達化(1309)受制ABS、PS高檔拉回，利差趨緩，第三季EPS0.71元，季減54％，但在上半年ABS、PS獲利活絡豐收支撐下，前三季營業利益17.27億元，稅前淨利18.37億元，淨利1399億元，EPS3.7元，暫居集團獲利領先。

大陸推動碳中和政策，下半年太陽能電廠加速裝機，以達成全年50GW目標，太陽能EVA需求暢旺，加上運動鞋產業復甦，支撐亞聚第三季利差維持高檔；前三季營收66.51億元，淨利21.58億元，EPS3.64元。

分析師認為，第四季為EVA鞋材傳統需求旺季，加上中國大陸煤化工EVA廠因限電及VAM(醋酸乙烯)短缺增添生產變數，且韓國LG 14萬噸、韓華12萬噸兩條產線歲修，EVA供需仍顯平衡、趨緊，近期每噸報價仍達3225美元高檔水準，相對原料乙烯1200美元，利差仍屬豐收，預期全年EPS有機會上看4元水準。

此外，雖然今年PVC行情穩步墊高，但成本漲幅相對領先，法人預估華夏下半年單季獲利仍無法重回首季EPS1.49元表現，須持續關注主要原料之一EDC價格波動。