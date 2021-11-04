疫情大大改變消費生態，從5～6月以來，線上交易業績明顯增，中租表示，中租零卡交易線上交易從疫情以來持續上升，即使線下市場在疫情期間4個月衰退，因透過線上業績提升，前十月線上業績已成長1.7倍，全年仍保有2位數成長。尤其「雙11」購物節才啟動，尚未來到最高峰，但近3日的業績已較去年同期成長2倍以上。

不但零卡會員大增，仲信資融資深副總經理張銘聰指出，由於中租知名度已打開，因此，從5月以來申請成為新商家家數更是去年同期一倍以上，每個月新增家數都逾800家且逐月成長中，而10月申請新加入的商家已超過1000家。即有研究顯示，商家每多一個金流可以增加4％績效，主動申請加入的店家即愈來愈多，以線上學習為例，在疫情期間即可透過中租該金流系統可讓學員即可在線上付費後即可在線上遠端上課。

中租控股旗下仲信資融公司，自2018年9月正式推出「中租零卡分期」以來，逐步突破以往「分期」的業務範疇，積極打造零卡生活圈，中租零卡線上會員2020年10月時約40多萬人，目前已來到70萬人，合作業者已從去年的4萬家，10月底已快近5萬家，在疫情下，線上零卡業績更是大幅成長。

為了彌補疫情期間「被消失業績」，中租仲信資融在這雙11期間也大加碼，除了和各電商平台合作推出更優惠的促銷活動之外，張銘聰表示，如晶華酒店在11月1日正式啟用中租零卡的服務，首波活動是線上訂房6期0利率，再送中租幣滿3000元送600元。

中租零卡原本預估2023年可以來到百萬會員，然依現在會員成長速度來看，百萬會員可以提前在2022年達陣。張聰銘表示，2023年合作店家將可達到10萬家，另也將台灣經驗複製到東南亞市場，預計2022年在柬埔寨、馬來西亞及泰國推出該業務。