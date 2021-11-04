國家最高環保榮譽獎項的「第3屆國家企業環保獎」，4日在台北國軍英雄館舉行聯合頒獎典禮，由環保署署長張子敬親自頒發獎座給52家獲獎企業，並表達最高的敬意與謝忱。此外，今年聯合頒獎典禮同時頒發8家推動低碳產品績優企業，以表揚其對環保的投入與貢獻。

為鼓勵企業善盡企業社會責任，共同推動環境保護工作，環保署已連續30年辦理企業環保獎選拔活動，迄今累計獲獎企業達568家，今年因新冠肺炎疫情影響，評選委員改以視訊方式審查參選企業簡報，並由企業透過環保績效影片方式，使評選委員瞭解更多企業於環保面向的努力與績效，歷經初選、複選及決選結果遴選出52家獲獎企業，包括巨擘獎2家、金級獎7家、銀級獎19家及銅級獎24家，其中4家企業連續3年獲銀級獎以上獎項，另頒發榮譽環保企業獎座。

統計本屆參選企業環保績效，於環境管理面向，共有49家企業取得ISO 14001環境管理系統、20家取得綠建築標章；能資源節用面向，參選企業109年節電達5.1億度，可提供約174萬戶家庭1個月的用電量、節水2832萬度、雨水回收達66萬噸，合計可供應約83萬戶家庭1個月用水量；設置太陽能設施發電量達6.7億度，可提供約229萬戶家庭1個月的用電量、購買再生能源憑證5萬8138張，減碳量總計達63萬公噸，相當於1620座大安森林公園一年的碳吸收量；此外，配合政府環保政策推動及環境參與面向，綠色採購金額達新臺幣33.9億元，26家企業簽署響應綠色辦公、企業所轄90家餐廳加入綠色餐廳行列、認養公廁19座、認養海岸23公里，辦理121場淨灘活動，總計7258人次參與，共撿拾133公噸海洋廢棄物，足為企業表率。

環保署指出，今年獲巨擘獎企業計2家，為「玉山商業銀行股份有限公司」及「第一商業銀行股份有限公司」，皆為曾獲榮譽環保企業獎座再度參選，且持續精進環保績效並獲得評選委員肯定。其中，玉山商業銀行於嘉義分行完成建置零碳示範分行並設立環境教育推廣專區，積極與顧客宣達環境永續理念，並攜手國內32家企業共同簽署「永續發展倡議書」，共同對氣候變遷採取實際行動；第一商業銀行除積極推動綠色金融外，已打造31棟自有行舍成為綠建築，並成立「第一銀行綠色金融教育館」，將金融與環保議題結合，設計互動式體驗課程，使更多民眾理解、認同及支持綠色金融，促使經濟發展朝向低碳永續。

今年同時獲得金級獎及榮譽環保企業獎座的太平洋崇光百貨股份有限公司，以打造亞洲第一綠色百貨為使命，在日常營運中，實踐「永續環境力」，除了於分店頂樓設置太陽能發電系統，並發行電子禮券，迄今發行金額換算為傳統紙本禮券，可省下約2座玉山高度的用紙量，並積極配合政府環保政策，所轄共56家餐廳加入環保署綠色餐廳；友達光電股份有限公司，今年參選的桃園分公司及后里廠環保績效卓著，皆獲得金級獎肯定，其中桃園分公司之AUO GreenArk水資源教育館取得環境教育場所認證，並與桃園17所場域結盟成為合作夥伴，共同推動環境教育；后里廠則建置去光阻液回收系統，透過蒸餾純化程序將去光阻液回收導入機台再使用，另在酸性異味控制，除改善原有防制設備外，另導入新式的濕式靜電除霧器，有效降低臭味。

而今年首次參選即獲得金級獎肯定的台灣積體電路製造股份有限公司14B廠積極建置銅廢液再生系統，將含銅廢液電解製成高純度的再生銅管，再轉製成電子級銅物料回到鍍膜製程使用，成功建立電子級銅物料的循環再生模式。

為推廣低碳產品並鼓勵事業申請產品碳足跡標籤或產品碳足跡減量標籤，環保署於106年7月發布「低碳產品獎勵辦法」，獎勵積極推動碳足跡減量之事業，今年評選獲獎事業共8家，分別為信義房屋股份有限公司獲特優獎，頒發獎金新臺幣（下同）30萬元；國泰世華商業銀行股份有限公司及華信航空股份有限公司等2家，獲優等獎，各頒發獎金20萬元；台灣水泥股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司、裕鼎股份有限公司及國泰世紀產物保險股份有限公司等5家，獲優良獎，各頒發獎金10萬元。

今年獲獎企業皆致力於推動碳足跡減量作為，如更換用電、空調及機台設備，以提升能源使用效率，減少產品製造原料端資源浪費、導入綠電使用、推動無紙化、積極參與環境永續行動等，成果豐碩。環保署鼓勵企業核算產品碳足跡及持續減碳，期望能有更多企業取得產品碳足跡標籤或產品碳足跡減量標籤使用權，俾供民眾選購參考，以善盡企業社會責任，為國內減碳目標共盡心力。

環保署感謝每家企業對於環境保護工作的貢獻和努力，國家的進步不僅靠政府努力，更需要企業及民眾共同來參與，期望藉由獲獎企業優良環保事蹟，促進其他企業以獲獎者為楷模，成為進步共好的動力，共同提升環境品質，確保世代正義，加速我國邁向永續環境。