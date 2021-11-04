高市三民區今午發生一起離奇車禍，騎士遭轎車衝撞慘遭2車活活夾死。（翻攝自南部記者爆料網／石秀華高雄傳真）

高雄市三民區今（4）日中午12時許發生一起離奇死亡車禍！23歲的蕭姓男子駕駛自小客車由建國二路由西往東方向行駛，在路口未煞車直接撞上停等紅燈的廖姓騎士，廖男往前噴飛後，蕭男汽車又往前衝撞停在路邊自小客，導致廖男整個人被前後車夾擊，活活被壓扁慘死；蕭男身體多處擦挫傷，送醫治療，經抽血換算酒測值超過0.25標準值，訊後被依公共危險罪送辦。

警方調查，23歲的蕭姓男子今午12時許，酒後駕車駕駛自小客車行經三民區錦田路，右轉至建國二路由西往東方向行駛時，因不勝酒力，轉彎幅度過大，導致車子失控，往前撞及同方向停等紅燈的44歲廖姓騎士，由於撞擊力道過大，廖男連人帶車被撞噴飛後，蕭男車子又往前衝撞及停在路邊的自小客車，導致廖男被2車夾擊，活活被壓扁。

肇事的蕭男則受有手腳擦挫傷、頸椎扭傷等傷害，警方獲報到場處理，救護員先將廖男和蕭男分別送醫，廖男到院前已死亡，蕭男傷勢無大礙，經抽血換算酒測值超過0.25標準值，被警方帶回偵辦。

據了解，蕭男供述，昨夜和友人在新興區KTV歡唱飲酒，喝啤酒喝了一整夜，記不清喝了多少瓶，但警方調查，蕭男先前已有酒駕前例；警方認為，該件肇事人抽血換算值因超過0.25標準值，涉及酒駕致死的肇事行為，分局偵訊後，將建請高雄地檢署檢察官做預防性羈押，並進一步追查肇事人所駕駛的自小客車是否有改裝違規行為，若查明將同步送監理單位予以開單告發。

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