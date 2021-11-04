彰化縣政府舉辦彰化國際藝術節，《南郭現場》巷弄美學計畫率先登場。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦彰化國際藝術節，《南郭現場》巷弄美學計畫率先登場。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦彰化國際藝術節，《南郭現場》巷弄美學計畫率先登場。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦彰化國際藝術節，《南郭現場》巷弄美學計畫率先登場，這座縣內保存最完整，占地面積最廣的舊式宿舍群，都是展覽的舞台，策畫了公仔模型聯展、文字書寫的味蕾風景等，每個院落、巷弄不經意的小角落都讓人驚喜連連。

縣長王惠美表示，彰化縣即將建縣300週年，為了讓風華古都注入創新元素，藝術界入南郭現場，和彰化師範大學美屬系合作，新增了〈迴憶〉、〈老屋遺民協奏曲〉、〈共生〉、〈墨顏〉、〈磚憶1920南郭庄〉、〈貓的計畫〉、〈如果我是日式建築〉、〈小風情〉等8件作品。

另外，南郭宿舍群館舍2號宿舍展出由黃程業、李宇涵、陳嗯亮、王世昕等四位斜槓創作者展出《公仔模型聯展》；3號宿舍白色方塊黃舒珊策展《味蕾風景》讓人以食物進入味蕾的文字世界。4號、7號及8號宿舍由中原大學地景建築系副教授連振佑帶領南郭國小學生透過創作作品《想望南郭》，主題多元豐富。

彰化師範大學副校長林千惠表示，藝術的介入不讓環境更美好，社區的環境也更優渥，更重要的是會留下很多美好的故事、回憶。策展人陳松志也指出，這次展覽希望讓遊客重新來閱讀這座城市。

文化局表示，南郭宿舍群原為彰化郡守官舍及彰化郡職員官舍，其日式建築之型制，眷舍格局的風情，乘載時空的變遷，留下光陰的故事，緊接在後的彰化國際藝術節，以彰化縣立美術館為起點向外擴散，結合八卦山天空步道、南郭宿舍群場域等，給予舊城新的詮釋，邀請一起來「看藝術、集戳章、買文創、抽抽樂」。