國民黨高市議員組成的KK政線4日舉辦「城中城大火之國家賠償救濟程序」公聽會，邀集市府相關局處及多位學者列席討論，由於市府及專家學者立場不同，公聽會過程中發生小插曲，法制局副局長白瑞龍回應學者鼓勵提國賠一事時，不慎脫口「你們不擇手段…」惹怒現場議員及學者，議員李亞築更拍桌表達不滿，現場氣氛緊繃，白瑞龍隨後也對自己失言向大家道歉。

KK政線議員及各方專家學者認為，市府則應釋出善意和災民主動和解、協議國賠，不必走到法院裁判程序，此外，市府行政調查報告明顯是「政治人物甩鍋給公務人員」，公務員若覺得受到委屈，應要求市府撤銷處分或向公務員懲戒委員會尋求救濟，而非拒絕和災民和解、硬要打國賠官司。

該公聽會邀集市府工務局、消防局、衛生局、法制局等局處出席報告，也找來多位專家、學者列席討論，他們鼓勵災民可提起國賠，律師林石猛指出，過去也有因瞬間雨量過大釀災，雖與公務人員沒有直接因果關係，但國賠依然成立的案例。公務員受懲處就是不作為的客觀事實，他鼓勵災民應請求國家賠償。

嘉南藥理大學教授余元傑指出，國賠是協議先行，若市府自認有責，應展現善意，直接與災民協調賠償，無須走到國賠訴訟。高雄餐旅大學教授劉維群指出，國賠是給民眾救濟的機會，民眾應該行使這項權利。

國立屏東大學教育行政研究所副教授李銘義指出，城中城大火可看出市做完美的切割，公務員承擔了一切的責任，但未見市長、副市長的政治責任，李銘義認為，如有災民提起國賠，市府應拿出最大誠意與災民和解。

高市議員黃香菽、李眉蓁相繼表示，大家都對城中城受難災民感到不捨，市府的行政調查報告指出工務局、消防局多項行政疏失，也造成2位局長下台、20幾位公務員被懲處。他們認為國賠既可以協議先行，市府應主動出擊，讓災民感受市府誠意。

市府法制局副局長白瑞龍則表示，消防檢查等都有依法進行，但被所有權人拒絕，是否成立國賠要件要看司法認定。白瑞龍對市府主動與災民協商的訴求表達不滿，認為國賠是法律責任，須有司法機關判斷，他並不認同市府需負此責任。白瑞龍講到激動處，不慎脫口而出「你們不擇手段…」。

李亞築對於白瑞龍的回應談話及為不滿，質疑白瑞龍說誰不擇手段？大家好好討論議題，為何這樣說話！李亞築爆氣要求白瑞龍道歉，白瑞龍也立刻為「不擇手段」4字道歉，白瑞龍強調，自己沒有惡意，不是針對任何人，對自己的失言非常抱歉。