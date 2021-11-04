「魷魚與花枝、透抽、小卷及烏賊傻傻分不清？」，央行臉書4日跟上全球「魷魚熱」，細說近日從市場吸走340萬美元的「魷魚幣」（SQUID）詐騙手法。

央行小編說，說到魷魚與花枝，真的不太清楚如何正確分辨，但「魷魚幣」是密碼資產，充滿投機、詐騙手法，選到這樣的「魷魚」真是欲哭無淚，民眾可得睜大眼睛當心被騙！

此則貼文讓臉友有感，有人回覆說，「傻傻分不清楚就會被套牢惹」；有懂得央行哽的臉友開玩笑說，「比較喜歡能吃的烤大魷魚」，表示不要隨便跳進虛擬世界，掌握實體世界比較安心。

央行表示，自2013年12月起，即持續提醒投資人，即使密碼資產被宣稱是密碼通貨（cryptocurrency），但充其量只是商品，並非貨幣，係屬高度投機之數位虛擬商品，務請注意相關風險。尤其是，利用首次代幣發行（ICO），乃至於新興的首次去中心化交易所發行（Initial DEX Offering IDO）募集資金，有極高比例是造假或欺瞞的情形，國內外相關詐騙事件也層出不窮，投資人務請小心，避免受騙。

央行認為，比特幣等虛擬通貨試圖挑戰、並改變貨幣型態，但發展未如預期，主要是因價格波動劇烈、投機、炒作等問題，迄今已被國際組織界定為風險性的虛擬資產或商品，而非貨幣，如如FATF與IMF界定為虛擬資產(virtual assets)、ECB界定為加密資產(crypto-assets)。

此外，央行認為比特幣用於支付的應用場景統計，全球近90％交易量是作為交易平台的投機或投資工具，「支付商家僅約1％，規模相對小很多，不成比例」。

虛擬通貨有七成的交易是來自穩定幣USDT，央行指出，USDT亦多為投機交易的操作工具，而非用於日常支付，主要是因USDT價格並不穩定，其發行公司Tether財務狀況不透明，且未受監管，常被市場質疑其美元擔保不足。