據中國台灣網報導，大陸國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心今天（4日）在北京召開涉台專家學者座談會，學者深入分析民進黨當局近期系列言論，指責其謀「獨」挑釁的政治本質和嚴重危害，呼籲兩岸同胞堅決反對和遏制「台獨」。

與會專家學者細數，蔡英文在「雙十講話」中，拋出「四個堅持」，核心是兩岸「互不隸屬」，本質是要把台灣從中國分裂出去，讓台灣完全自外於中國，最終達到實現「台獨」的目標。這一論調是將陳水扁的「一邊一國論」、李登輝的「特殊的國與國論」以及民進黨的「台灣前途決議文」加以揉合，是赤裸裸地販賣「兩國論」，嚴重違背了兩岸關係的歷史、法理和現實，企圖改變台海現狀，在謀「獨」道路上邁出了危險一步。

與會專家學者指責，蔡英文近日在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時，一方面再次標榜「民主」，把大陸反對「台獨」的行動稱為「威脅」，並揚言要發展台灣軍力對抗大陸，還證實「美國軍人在台」，聲稱對美「協防台灣」有信心，妄圖挾洋自重、以武謀「獨」，充當西方反華勢力遏制中國發展的「馬前卒」；另一方面又惺惺作態，製造願意與大陸對話的假象，推卸其造成台海形勢持續複雜嚴峻的責任，企圖誤導台灣民眾，欺騙國際社會。

與會專家學者警告，民進黨當局加緊勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，是兩岸關係緊張動蕩的根源，是台海和平穩定的嚴重威脅，如果執迷不悟不收斂不收手，只會把台灣同胞推向災難深淵。

與會專家學者重申，台灣是中國的一部分。1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變也不可能改變，中國主權和領土完整從未分割也決不允許分割。「台獨」是一條走不通的絕路。民進黨當局無論以任何方式、任何名義、通過任何手段謀「獨」，企圖改變台灣是中國一部分的事實，都是不可能得逞的。

與會專家學者警告，「台獨」分子數典忘祖、背叛祖國、分裂國家注定沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。對「台獨」頑固分子，大陸將依法嚴懲，終身追責。

與會專家學者指出，70多年來的兩岸關係雖然歷經曲折，但始終朝著統一方向前行。祖國大陸發展進步是決定兩岸關係走向的關鍵因素。解決台灣問題的時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，主導權主動權始終掌握在祖國大陸這一邊。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結，這是歷史定論，也是歷史必然。

專家學者呼籲，廣大台灣同胞都是中華民族一分子，是發展兩岸關係、推進祖國統一的重要力量，理應站在歷史正確的一邊，和大陸同胞一起以強國有我、統一有我的責任感使命感，堅決反對和遏制「台獨」。

今天參與座談的大陸涉台學者，包括來自中國社科院台灣研究所和近代史所、大陸全國台聯、全國台研會、人民大學、北京聯合大學、國際關係學院、廈門大學等單位的專家。