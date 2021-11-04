7-11請客樓麻油雞飯糰，49元。（7-11提供）

進入11月份氣溫逐漸轉冷，7-11繼上月搶先推出「名鍋盛典」活動，已帶動相關類別業績成長5成以上，即起再擴大濃郁系熱食結構，新品主打與喜來登飯店「辰園」聯名開發的XO醬海鮮炒飯，同步推出至今已熱銷超過150萬顆的「請客樓」麻油雞飯糰，搭配冬季熱罐飲品，積極搶攻低溫滾燙經濟。

7-11與台北喜來登大飯店旗下、連續4年米其林餐盤推薦的粵式餐廳「辰園」合作，推出全新「XO醬海鮮炒飯，由辰園主廚指導配方，7-11引進日本炒飯製程及油品，使用新型炒飯機高溫爆炒，媲美主廚專業直火現炒，且主廚從油溫、下料順序、炒飯時間完全指導。

另7-11與台北喜來登飯店「請客樓」聯名之系列，已吸引超過250萬人購買，其中「麻油雞飯糰」上市至今熱銷超過150萬顆，11月8日起搭配指定熱飲，或CITY CAFE熱美式，可享OPEN超值組合65元優惠。此外，7-11也將於11月6日至11月8日，限時3天推出指定湯品、湯麵、鍋物鮮食商品第2件79折優惠，懶得煮可揪同事到超商吃鍋。