高雄市仁武區11個月大女嬰送托身亡，社會局除立即啟動重大兒虐調查機制，並報請地檢署偵辦，同時已廢止該保母居家托育證書，社會局社工也持續關心家屬，此外，社會局日前已向橋頭地檢署提出告訴，盼未來在偵辦及審理時，協助女嬰保障其司法權益。

高雄市社會局家防中心主任李慧玲表示，11月大女嬰送托身亡，全案已經在偵辦中，高雄市政府為了保障女嬰的司法權益，已經在11月2日已向地檢署提出告訴，以主管機關名義，取得獨立告訴的權利，未來在司法偵辦及審理時，社會局可以獨立表達意見，幫女嬰保障其司法權益。

社會局指出，即便本案家屬已提告，社會局依據初步調查及徵詢醫師、律師後，依據兒童及少年福利與權益保障法第112條，以主管機關的名義，向地檢署提起獨立告訴，取得告訴權，對於任何可能傷害女嬰的人提告。

社會局強調，高市府於刑事偵查或審理時，有獨立表達意見的權利，以保障女嬰的司法權益，因而提出告訴。