對於民進黨徵召林靜儀參加台中第二選區立委補選，蔡英文表示，不要讓拖累台灣的力量可以見縫插針，希望讓台灣更好的人贏過只想絆倒台灣的人。另外，今年八二三，蔡英文向馬英九喊話，在國家內部找敵人沒有意義。對此，資深媒體人陳揮文認為，在國家內部找敵人的就是民進黨，為何一定要投民進黨才是愛台灣？乾脆宣布是皇帝好了！

民進黨中執會昨（3）日通過2022縣市長提名特別條例草案，六都及爭取連任縣市長人選提名，由黨主席徵召，經中執會通過。堅持走初選機制的正國會中常委陳茂松，昨天憤而缺席中執會，他痛批民進黨祕書長林錫耀瞞上欺下，更疾呼「民進黨內民主已經被沒收」。

另外，民進黨中執會昨通過徵召前立委林靜儀參加台中第二選區立委補選；黨主席蔡英文說，她要交付任務給林靜儀，不要讓拖累台灣的力量可以見縫插針，用行動證明台灣的民主不會因為罷免被拖後腿，希望讓台灣更好的人贏過只想絆倒台灣的人。

對此，資深媒體人陳揮文今（4）日在《新聞大白話》指出，民進黨中常委是在罵誰？表面在罵林錫耀，其實在罵林錫耀後面那個人，就是蔡英文，但是不敢點名罵蔡英文，他們最多罵到蘇貞昌就踩剎車，不能再往上罵。因為只要點名罵蔡英文，臉書馬上被洗版出征。

陳揮文舉例，四大公投哪一個蘇貞昌可以決定？都不是蘇貞昌決定的，都是上面決定的，但是他們不敢質疑蔡英文，質疑蔡英文就變成拖累台灣、絆倒台灣、不希望台灣好。

陳揮文提到，今年八二三，蔡英文向馬英九喊話，在國家內部找敵人沒有意義。陳揮文質疑，在國家內部找敵人的就是民進黨，為何一定要投民進黨才是愛台灣？乾脆宣布是皇帝好了！