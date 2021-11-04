迎接雙11，統一集團結合旗下資源推出「雙11一起＋1活動」，值得注意的是，7-ELEVEN i預購自11月7日上午11點起更首賣純金9999金條，抗通膨時代下保值投資最優之選。

●7-ELEVEN

迎接雙11電商熱浪來襲，統一集團自11月4日起至11月12日止首次推出「雙11一起＋1」活動，攜手「康是美網購eShop」、「7-ELEVEN i預購」、「博客來」及「數網鮮拾」4大線上購物平台邀請消費者「一起＋1」。共同推出推出三星Galaxy Watch4 40mm藍牙版獨享集團優惠價7111元，結帳再送OPEN POINT點數11％回饋；購買指定iPhone13與 iPhone 13 mini則享10％OPEN POINT點數回饋。

值得注意的是，看準近年金價走強黃金保值的優勢，加上黃金為傳統抗通膨的避險資產，7-ELEVEN i預購、康是美網購eShop、博客來及數網鮮拾自11月7日上午11點起更首賣純金9999金條，價格首推「港口王賓士金條1台兩」，由銀樓公會檢驗認證成色9999，價格暫定6萬8499元。

同時針對送禮需求推出「Scottsdale獅王金條1公克」及「獅王金條1／100盎司(重量0.31g)」，價格暫定分別為3688元和1099元。

●全家

全家便利商店瞄準雙11商機，消費者可透過「全家」APP 隨買跨店取即日起至11月16日，每日都有不同優惠商品，以多入組合111 元起的優惠，下殺5折起。

全家表示，即日起至11月16日推出霜淇淋4支111元；濃靜岡抹茶拿鐵3杯111元、30杯1111元，陸續再推出飲料、便當、冷凍小吃等商品；若線上買不夠，線下也能買，即日起至 11月16日全台超過3900間店舖，同步祭出近百項商品，同品牌、同價位加11元多1件等優惠活動。

●萊爾富

搶攻雙11商機，萊爾富看好蝦皮龐大會員數，結盟線上「蝦皮商城」推出全新「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」，首波上架商品數高達上千品，更重磅推出多重優惠一次拿活動，包含關注禮、滿額贈門市購物金、免運優惠、限量免運專區商品折價券、全賣場折價券，就連毛小孩的寵物相關商品也祭出全面9折的超值優惠，讓習慣在虛擬血拼的消費者，感受耳目一新的便捷新服務，還能聰明消費，荷包輕鬆省。

除此之外，即日起至11月30日前，Hi-Life VIP APP也推出兩款「萊玩遊戲」線上活動，內容包含可天天免費遊玩乙次的「購物PARTY抽111點」轉盤遊戲，每天最高可抽中111 Hi點；會員還可使用100 Hi點進入「Mr.Buddy療癒刮刮樂」活動，就有機會刮中熊寶Buddy週邊商品或指定乳製品、瓶裝咖啡單件7折優惠。萊爾富整檔活動將祭出高達2000萬Hi點，和會員一同歡慶雙11購物節，讓會員集點更有感。

●OKmart

OKmart則與「蝦皮購物」合作，推出11月11日當日下單並指定OKmart門市取貨，即贈大杯莊園級拿鐵20元折價券。

雙11當天至OKmart全台門市購買大杯莊園級美式或拿鐵享「買11杯送11杯」優惠，另外，會員透過OKmall雲端商城購買再額外加贈1111點會員點數。