嘉義市身心障礙綜合園區再耕園將於5、6日舉辦「時光」主題市集。（嘉義市再耕園提供）

嘉義市身心障礙綜合園區再耕園將於5、6日舉辦「日日康XTime Flies」主題市集，促進身心障礙者與人互動共融的生活能力；嘉義市晨光智能發展中心則將於7日舉辦公益園遊會，籌募慢飛天使早期療育的經費。

嘉義市身心障礙綜合園區再耕園將於5日及6日上午10點至下午4點，於再耕園戶外停車場舉辦市集，以「時間」為主題，挑選古董時鐘、杯盤、衣服、鞋子、雜貨、玩具、明星簽名球等商品都有時光元素，現場布置設計可供打卡拍照的場景。

再耕園保康清潔庇護工場的就業服務員王英燕說，與再耕園庇護員工一起整理民眾捐贈的新舊二手好物時，常有驚喜，也勾起許多寶貴的回憶，因而想要舉辦「日日康XTime Flies」主題市集。

40多歲的小賢因為嚴重脊椎側彎，影響發育，他身材矮小，要長時間反覆操作來記憶工作的步驟，隨著年紀增長，小賢和其他障礙者腦力、記性及活動力也變慢、體力消退更快，較一般人還早退化，再耕園希望藉著整理二手物及市集活動，促進他們與外界多互動，延緩老化。

嘉義市晨光智能發展中心將於11月7日上午9點至下午4點，於中心所在地（嘉義市東區忠孝一街98號）舉辦市集園遊會，籌措慢飛天使的療育經費。

晨光智能發展中心表示，今年不僅邀請到嘉義縣六腳鄉的「笑瞇瞇老奶奶懸絲偶劇團」演出，還有三隻小兔義式冰淇淋、星巴克等嘉市好店來設攤，也有紙芝居說故事、甜心貓遊樂園、跟著叮叮玩科學等，非常適合親子同樂。