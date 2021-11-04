林政興傳習自父親林宗男，林宗男師承已故布袋戲大師黃海岱的五洲園派，林政興從小學耳濡目染愛上布袋戲，高中開始演布袋戲，15年來拿下17項大獎，也深刻感受培養觀眾的重要。（周麗蘭攝）

平和國小學童從四年級的布袋戲文化體驗課程開啟學童認識布袋戲之旅，接著上布袋戲植根計畫，上國際偶戲節舞台表演為句點。（周麗蘭攝）

虎尾鎮平和國小4周8堂課的「藝起玩偶樂」套裝課程，今年獲得文化部與教育部的青睞，將透過網路分享給全台各校。（周麗蘭攝）

昇平五洲園布袋戲團長林政興在虎尾鎮平和國小教導布袋戲，即使沒有公家資源也繼續做，他累積20多年的教學經驗做成4周8堂課的「藝起玩偶樂」套裝課程，今年獲得文化部與教育部的青睞，將透過網路分享給全台各校。

林政興傳習自父親林宗男，林宗男師承已故布袋戲大師黃海岱的五洲園派，林政興從小學耳濡目染愛上布袋戲，高中開始演布袋戲，15年來拿下17項大獎，也深刻感受培養觀眾的重要。

他在虎尾鎮平和國小指導布袋戲連續20多年不輟，得出一個經驗，要復甦布袋戲魅力，與其教導小朋友布袋戲是什麼，不如讓他們體驗布袋戲，讓每個小朋友都成為創作者！

林政興以4周8堂課時間安排布袋戲認識、書寫劇本體驗、布袋戲偶頭製作、布袋戲偶服製作、操偶及口白教學、學童操偶及口白演練、分組排演、學童演出及示範演出。

文化部與教育部有一個跨部會合作的「文化體驗教育推廣計畫」，文化部負責開發文化體驗課程，教育部「藝拍即合」網站負責分享，林政興的「藝起玩偶樂」課程受到青睞。

國立彰化生活美學館研究發展組長黃維忠表示，文化體驗教育推廣計畫是為了培養欣賞的人口，傳統藝師們懂得技藝但不懂得如何推廣，本計畫輔導藝師們寫教案、安排課程，成功之後就可以複製經驗，也是他們從沒有經歷過的經驗。

黃維忠說，對學生也是一個很大的助益，可以接觸平常接觸不到的藝師、藝術，而且沒有考試，都樂在其中，例如布袋戲，學生經過四堂課的洗禮，相信孩子們以後在廟口或電視看到布袋戲，會開始注意「這個藝術我們學過」，會懂得欣賞。

教育部中央課程與教學輔導諮詢教師藝術領域組長兼副召集人張超倫表示，林政興的「藝起玩偶樂」富有課程邏輯，從故鄉的在地文化出發，透過布袋戲基礎知識的認知、自製劇偶、再學習操作劇偶技巧及口白，最後與劇團現場展演，讓學童領略布袋戲之美。

平和國小校長籃綉慧表示，林政興團長一路指導、陪伴該校小朋友成長，從四年級的布袋戲文化體驗課程開啟學童認識布袋戲之旅，接著上布袋戲植根計畫，讓學生有機會在國際偶戲節的舞台展演，留下完美的回憶，非常感謝他的付出。