我國疫苗覆蓋率提升，各國入境規定也逐步鬆綁，旅遊業對解封越來越樂觀，長榮航空從11月5日至12月9日於官網推出「2021長榮航空線上旅展」，期間購票的民眾有機會抽中「桃園－仙台雙人經濟艙來回機票」。

長榮航空表示，旅客於線上旅展期間購買2022年1月1日至12月4日（部份特定日期除外）由台灣出發的國際線機票，即可享超值限時優惠，包括台北－巴黎航線商務艙機票最多可省1萬元、豪華經濟艙省4000元及經濟艙省3000元的優惠。

台灣人最喜愛的日本線，長榮也有近2000元的優惠價差，旅客可趁睽違已久的線上旅展優惠，預約疫情解封後的第一次出國假期。

長榮航空另推出國泰世華長榮航空聯名卡卡友專屬折扣，使用長榮航空聯名極致無限卡刷卡購票，除少數特定艙等外，全航線成人機票可享旅展票價9折再減價2000元。長榮航空聯名無限卡、極致御璽卡、御璽卡全航線機票，則可享旅展票價95折再減價1000元的優惠。

長榮航空今年與日本仙台市攜手合作，只要在線上旅展購買機票，就有機會獲得仙台市提供10套的「桃園－仙台雙人經濟艙來回機票」，於11月12日至12月10日間，每周五抽出2名幸運得主，一共10個中獎機會。