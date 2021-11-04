台中榮總眼科部醫師梁巧盈說，斜視的傳統治療為手術，注射肉毒桿菌素是替代療法，免開刀、無傷口，但幼兒仍需全身麻醉。（張妍溱攝）

梁巧盈說，眼瞼痙攣症通常發生在老年人，盛行率每萬人有3至10人得病，患者眨眼頻率增加，眼輪匝肌過度緊繃，嚴重會因雙眼緊閉無法正常睜眼。（張妍溱攝）

斜視是幼兒常見眼部疾病，台灣發生率約2％，台中榮總眼科部醫師梁巧盈說，兩眼無法同時正視目標，俗稱「鬥雞眼」即是內斜視、「脫窗」是外斜視；目前有肉毒桿菌素治療法，但幼兒仍需全身麻醉再注射，經1到3次注射，可獲改善，提醒家長多觀察家中孩童「靈魂之窗」，有異狀立即就醫檢查治療。

張小妹妹3個月大時，家長發現是「鬥雞眼」確診嬰兒型內斜視約40度，因1眼弱視，喪失立體感、肢體不協調，經常碰撞跌倒、影響外觀，最後在眼科醫師建議，進行全身麻醉下進行了肉毒桿菌素注射治療，將眼睛回到正位，小妹妹已4歲，模樣可愛，視力發展良好。

梁巧盈指出，斜視可以透過手術矯正，以放鬆或是拉緊眼外肌，矯正眼位，也是目前主流的治療方法。但是患童家長對眼睛手術，常會感到擔心害怕，甚至錯過了黃金治療期，肉毒桿菌素注射取代傳統手術，因為免開刀無傷口，也是很好的替代療法。

78歲的吳女士，從事成衣工作，10年前退休後，發現眼睛很乾，有時雙眼緊閉竟鎖住，需用手指撐開眼皮，才能勉強睜眼。使用了乾眼症藥水、試著放慢生活步調、練習舒緩伸展運動，卻完全沒有改善。確診為「眼瞼痙癴症」，注射肉毒桿菌素後，眼部狀況逐漸改善，每4個月追蹤1次。

梁巧盈說，眼瞼痙癴症通常發生在老年人，盛行率每萬人有3至10人得病，患者眨眼頻率增加，眼輪匝肌過度緊繃，嚴重會因雙眼緊閉無法正常睜眼，導致功能性眼盲。眼瞼痙攣症大多數原因不明，女性較多。促發因素如乾眼症，生活壓力，眼睛發炎，光線刺激，攝取咖啡因，大腦基底核退化，巴金森氏症或某些精神科藥物。

梁巧盈指出，肉毒桿菌素除了用來消除臉上的皺紋，也可以放鬆過度緊張的肌肉，治療各種神經肌肉張力過強的疾病。眼部有些疾病是因為肌肉張力異常導致，例如斜視、眼瞼痙癴、半面痙癴、眼球震顫、甲亢眼瞼上縮等；可藉由肉毒桿菌素治療。