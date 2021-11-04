時尚品牌Gucci於美國時間2日晚間，大手筆將洛杉磯原本車水馬龍的好萊塢大道封街，舉辦名為「Gucci Love Parade」的時尚發佈會，該處是奧斯卡獎往年紅毯的舉辦地點，這回街道完全被封閉，兩側的好萊塢星光大道人行道則被用來當作走秀的伸展台，現場眾星雲集，包括傑瑞德雷托（Jared Leto）、麥考利克金（Macaulay Culkin）等藝人都受邀走秀，展現Gucci 2022年春夏新裝。

葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）當晚穿著搶眼的紅絲絨西裝出席，乍看之下是她回收了1996年出席MTV音樂獎時穿的Gucci前創意總監湯姆福特（Tom Ford）設計經典，但其實這套是Gucci現任創意總監亞歷山德羅米凱萊（Alessandro Michele）重新設計的致敬新裝。當晚出席的名人還包括怪奇比莉（Billie Eilish）、麥莉希拉（Miley Cyrus）、麗珠（ Lizzo）、莎瑪海耶克（Salma Hayek）等。