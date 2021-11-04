台中市非自住房屋增加戶數位居全國第一，囤房稅的稅率卻停留在全國最低的1.5％。市議員張家銨4日質詢說，台中囤房狀況全國第一，地方稅務局應對房屋標準單價做修正，重新檢視實施囤房稅的可行性。地稅局長沈政安強調，將審慎評估提高囤房稅率。

張家銨在市議會質詢說，根據財政部資訊中心發佈，去年地方税財稅資料統計，台中非自住房屋有6萬2107戶，僅次新北市；在非自住房屋5年內增加1.6萬戶是全國第一，目前抑制房價快速成長的手段恐怕有限。

張家銨說，針對「囤房稅」的稅率，中央法規授權各縣市訂定，有1.5％至3.6％的差別稅率範圍，台中炒房第一卻停留在全國最低的1.5％，持有2間房屋與持有10間以上房屋的人，稅率竟然相同非常不可思議。

張家銨表示，「台南市」在今年9月重新將「囤房稅」的法案送議會審查，將可能成為全國第六個實施囤房稅的縣市。市府打房越打越旺，竟讓少數6％囤房戶數主導成為房價高漲亂源，實施房屋稅差別稅率刻不容緩。

沈政安指出，房價成因複雜涉及供需市場等諸多因素，目前實施高於1.5％法定最低稅率的縣市房價，尚無足夠證據支持提高非自住房屋稅率（俗稱囤房稅率）可達顯著減少囤房及抑制房價。台中市房屋稅納稅義務人約143萬餘人，僅6萬餘人適用囤房稅率比例僅4.34％。

沈政安強調，立法院近日已有委員提案修正囤房稅率，財政部長蘇建榮承諾將於3個月內提出評估報告；台中市除將持續關注修法進度，研議提高房屋標準單價的合宜性，提供給不動產評價委員會作為2023年重新評定房屋現值參考。