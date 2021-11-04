↑ 裴維曾將阿姆斯特丹國家博物館推上歐洲年度最佳博物館。（海鵬影業提供）

↑ 引爆荷法外交爭端的林布蘭《蘇爾門與卡彼特》婚禮肖像畫作。（海鵬影業提供）

紀錄片《是誰得手林布蘭？》揭秘熱愛17世荷蘭名畫家林布蘭的收藏家們難以想像的權、錢交集世界，更將巴黎羅浮宮槓上阿姆斯特丹國家博物館的搶畫始末搬上大銀幕。當時荷蘭阿姆斯特丹國家博物館長裴維（Wim Pijbes）為買回林布蘭的畫作大動肝火，甚至放話：「就算外交爭端？那又怎樣？儘管放馬過來！」讓名畫拍賣演變成國際事件。

裴維不僅是藝術鬥士，更是個行銷及業務高手。他自2008年7月起擔任阿姆斯特丹國家博物館館長，便投入3.75億歐元（約135億台幣）進行「五年改造」，並於2013年4月重新開幕，遊客暴增至240萬人次，創該館成立213年以來最高紀錄，並奪下歐洲年度最佳博物館大獎，鎮館之寶包括林布蘭《夜巡》、維梅爾《倒牛奶的女僕》等名畫。裴維以激進手段開放收藏品而聞名，除積極進行藝術品全面數位化，更將林布蘭及維梅爾等畫作真跡，破天荒搬到阿姆斯特丹史基浦機場作展出，驚天創舉為博物館帶來鼎沸話題與龐大收益。

2015年法國男爵羅斯柴爾德（Eric de Rothschild）決定將珍藏多年的《蘇爾門與卡彼特》兩幅林布蘭肖像畫作，以天價1.6億歐元（56億台幣）付諸市場拍賣，裴維無法靠荷蘭國家博物館的資金支付天價，因此發起全民募款，誓言要讓國寶回家，但羅浮宮從中作梗、禁止畫作離開法國，裴維不斷暴走放話，直言「法國人就是愛爭執，那是天生基因」，釀成文化外交大戰，逼得當時法國總統歐蘭德與荷蘭國王威廉亞歷山大出面調停，並以荷法兩國之名「聯合收購」才平息風暴，裴維也因此黯然離開他工作8年的阿姆斯特丹國家博物館館長職位。

《是誰得手林布蘭？》入圍荷蘭電影獎最佳紀錄電影，被英國《衛報》讚譽是場「超高風險的詭計」，將於5日在台上映。