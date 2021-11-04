配合振興經濟，感謝基層攤商、業者為防疫犧牲，嘉義縣編列6000萬元規畫庶民產業振興獎勵方案，供業者提出申請。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

配合振興經濟，感謝基層攤商、業者為防疫犧牲，嘉義縣編列6000萬元規畫庶民產業振興獎勵方案，供業者提出申請，目前已有30多間商家、旅館送件，縣府經濟發展處透露，最慢1個月內就會撥款入帳，加上申請程序不複雜，詢問度相當高，有信心6000萬會全部發完。

嘉義縣8項振興方案總經費1億4970萬元已開跑，縣府特別看到基層產業在此次疫情受創最深，許多基層攤商或業者因為疫情影響，或是防疫政策規定而停業，幾個月來收入驟減影響生計，特別提出庶民產業振興獎勵。

縣府經濟發展處工商管理科長柯凱譯說，嘉義縣庶民產業振興獎勵計畫活動期間自10月8日起至明年4月30日或經費用罄為止，申請期限到明年5月31日止，只要符合資格，設籍嘉義縣攤商或業者，活動期間透過販賣自身商品或服務的交易行為所獲取的五倍券，經中央指定銀行兌領現金後，即可持銀行出具收執聯填妥申請書及應備文件向縣府提出申請。

每次申請比例，振興券兌領面額1到5萬元核定10％獎勵金、5至10萬元核定15％、10萬元以上核定20％，公司或商號名義申請總獎勵金累計最多5萬元，個人名義申請最多3萬元，柯凱譯說，對攤商或業者都不無小補。

嘉義縣長翁章梁說，庶民產業振興獎勵就是要讓基層攤商業者知道，政府沒有忘記他們為防疫所做的配合及犧牲，藉由部分經費振興最基層的庶民產業，由小至大活絡沉寂已久的經濟，鼓勵業者積極透過各種優惠行銷自身產品，還能額外獲取獎勵金，讓攤商業者積極奮起，跟著政府擺脫疫情陰霾。