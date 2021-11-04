犯下高樹超商女店員挖眼案的楊姓男子，4日出院後被送往屏東地檢署複訊，訊後承辦檢察官認楊男涉犯殺人未遂及重傷害未遂等罪嫌重大，且有犯逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押，稍早法院已裁准。

檢警將人送至屏東地檢署複訊時，楊男一度面露凶光，甚至比出中指，一旁戒護的員警趕緊將手撥下，隨即驅車駛離。

楊男凶狠行徑令人不寒而慄，村民已發起連署，要求醫院不要再將楊男放出來。檢方在案發後便強調，已掌握楊男後續治療情形，經醫院評估後，若有事實足認有羈押事由及必要，屆時將依法向法院聲押。