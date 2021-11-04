優質選物電商citiesocial今日宣布與緯來電視網股份有限公司旗下之緯來日本台聯手推出全新日系生活購物平台「日本好物調查局」，結合雙方優勢、強強聯手，要讓消費者體驗最精準的選物、最獨特的日系生活商品！

新冠疫情讓消費者大幅轉往電商消費，目前雖疫情趨緩，但已體驗過電商便利性的消費者行為卻回不去了，特別是以往習慣到國外購物的消費者，眼看要恢復到能隨時出國旅遊的日子還遙遙無期，消費者只好將海外購物的美好經驗寄情於線上購物。

citiesocial就是看好這一點，也看準國人對日系商品的喜愛，特別與最了解日本流行文化的緯來日本台合作，結合citiesocial十年來的垂直電商經驗及最精準的選物眼光，要成為消費者探索美好、聰明日系生活的媒介。

緯來電視網十分看好本次合作，挹注資金，協助citiesocial完成B輪募資。緯來電視網鄭資益總經理表示，緯來電視網堅持依照分眾的不同興趣提供適合的優質節目，以我們旗下的七個自營頻道當中的緯來日本台為例，就是為喜愛日系美好生活的觀眾所設。精準的提供節目內容，與citiesocial最知名的精準選物精神不謀而合。透過這次的合作，期待不只是用電視媒體帶給觀眾體驗，也能將專業轉化成實際商品放到消費者手上，讓更深度的日本文化真正走入使用者的生活中。

這是citiesocial繼2018年獲阿里巴巴台灣創業者基金（Alibaba Taiwan Entrepreneurs Fund）、中華開發資本國際（CDIB Capital）及Cherubic Ventures的A輪資金後，再度完成募資，顯示市場投資人普遍看好citiesocial的發展潛力。

citiesocial 首席執行長王偉任表示對這次的合作充滿期待，全新日系生活購物平台「日本好物調查局」將於2021年底前推出，屆時將有各種讓人眼睛一亮的獨家商品及好康優惠，要與消費者一同創造美好、聰明的生活體驗。