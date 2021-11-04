老舊建物須耐6級以上強震 否則加速代拆

內政部4日指出，為加速都市危險建築物的加速重建，內政部部務會報今日通過，在都更範圍內，若經評估建築物耐震能力未達現行規範的三分之一，視為耐震能力不足且有傾倒危害公安疑慮，有助地方政府判定危險建築，加速執行代為拆除程序，同時作為核予原建築容積1.3倍獎勵的依據，加速都市危險建築更新。

內政部表示，這次新訂的「都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法」，是依據2021年修正公布的「都市更新條例」第65條，授權訂定統一的危險建築耐震能力認定方式及基準，明定採取與「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估辦法」相同的評估方式，以耐震初步評估或詳細評估方式辦理，方便民眾依建築物耐震評估結果及整合情形，選擇適宜重建途徑。

為減少人為主觀判定影響評估結果，這次訂定的危險建築物評估基準，經參酌各界意見，採用建築物的實際耐震能力與現行耐震能力規範的比值小於0.35作為客觀認定基準，當評估結果小於0.35時，即表示既有建築物的耐震能力約僅達現行耐震規範三分之一，當發生6級以上強烈地震時，建物有傾倒疑慮。

「都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法」將依法制作業程序，於近期發布施行。本辦法發布後，中央將與地方政府共同合作，推動建築物結構安全評估，輔導危險建築改善與重建，以全面改善都市居住環境，提升建築安全及國民生活品質。