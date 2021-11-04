新北市警察局交通大隊與新北市交通局針對台64線立言匝道入口設置號誌儀控系統。（新北交大提供）

新北市警察局交通大隊與新北市交通局針對台64線立言匝道入口設置號誌儀控系統。（新北交大提供）

台64線為「東西向快速公路－八里新店線」全線均在新北市境內，串連五股、三重、板橋等區，是新北重要的快速道路，也因此常有大量車流，造成快速道路雍塞。

新北市警察局交通大隊與新北市交通局針對台64線立言匝道入口設置號誌儀控系統，台64線西行中和至板橋段如遇突發狀況或上、下班尖峰時段大量車流，將比照國道匝道儀控機制，由新北市交通大隊勤務指揮中心管制立言匝道並引導民眾改道行駛，待路況排除或車流順暢後恢復通行，另後續將評估辦理效能，以期未來擴大應用於新北市轄區各快速道路重要匝道口。

立言匝道管制時相關配套措施

改道措施：往板橋車流引導直行行走平面中正路；往台64線八里端車流引導右轉行走環中路-光環路二段-環河西路三段-新北環河快速道路-台64線。

CMS路況訊息：運用台64線中和區立言路匝道口的CMS(資訊可變標誌)，發布管制改道訊息並導入旅行時間資訊，讓用路人掌握行車時間，提前改道。

平面路段交通崗加強疏導：交通大隊督同中和、海山、板橋分局於中正員山、民生中山、民生萬板、民生文化沿線加強疏導保持路口淨空

平面路段調整號誌時制：交通局調整中和區中正路至板橋區民生路沿線號誌時制，主幹道加強放行。

交通大隊呼籲用路人行經立言匝道時，務必減速慢行注意儀控號誌依序行駛，上下班尖峰時段耐心駕駛，並請配合警方交通管制及疏導指揮，以維護交通順暢及安全。

另外提醒用路人：「交通安全月」持續進行中，駕駛人行經路口謹記以下口訣：「慢」接近路口減慢速度、「看」隨時轉頭查看左右後方有無來車、「停」遇有行人馬上煞停，讓行人穿越道的行人先行，再配合現場指揮。只要遵守以上步驟，無論路型怎麼變，您的安全都不變！