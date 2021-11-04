↑ 蓋兒加朵在《紅色通緝令》展現性感又彪悍的俐落身手。（Netflix提供）

「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）在即將上架的Netflix新電影《紅色通緝令》中，耍壞飾演全球最惡名昭彰的神秘藝術品大盜，壞人演上癮的她再次拋下超級英雄的正義光環，將在迪士尼真人電影《白雪公主》中飾演史上最知名的惡人壞皇后，要讓全球兒童晚上難以闔眼。

經典動畫《白雪公主》自1937年推出以來就是全球孩童耳熟能詳的童話故事，迪士尼預計2022年開拍尚未定名的真人版電影，由《蜘蛛人：驚奇再起》導演馬克偉柏（Marc Webb）執導，將在史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）歌舞新作《西城故事》領銜的20歲新人瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）將飾演全球女孩夢想的白雪公主，不過她拉丁裔偏黝黑的膚色，在影迷間引起不少爭論。

蓋兒加朵在Netflix將於12日上架的新片《紅色通緝令》中，搶先使壞扮演全情頂尖的美術品怪盜，與巨石強森（Dwayne Johnson）、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）展開足跡遍佈全球的爾虞我詐奪寶冒險。蓋兒加朵在片中不僅展現凌厲身手，更時而俏皮、時而撫媚地將對手耍得團團轉，惡女潛力十足。