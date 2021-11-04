民進黨立委高嘉瑜和資深媒體人陳揮文今（4）日在政論節目討論明年縣市長選舉藍綠兩黨選舉提名策略時，陳揮文連嗆高嘉瑜三次，最後說高嘉瑜講的都是錯的！高嘉瑜聽到後第一時間笑場「呵呵呵！」

民進黨中執會昨（3）日通過2022縣市長提名特別條例草案，六都及爭取連任縣市長人選提名，由黨主席徵召，經中執會通過。堅持走初選機制的正國會中常委陳茂松，昨天憤而缺席中執會，他」痛批民進黨祕書長林錫耀瞞上欺下，更疾呼「民進黨內民主已經被沒收」。

民進黨立委高嘉瑜今（4）日在《新聞大白話》指出，並不是蔡英文點名誰就是誰來選，絕對不可能。因為民進黨內部有不同派系和不同聲音，就好像陳茂松可能代表某一個派系，對於新潮流系祕書長或是黃偉哲可能有不同意見，這在民進黨內就是常態，絕對不可能是一言堂。「就像我，也跑去中常會抗議過」，高嘉瑜補充，就是會有不同聲音表達不滿或情緒。

陳揮文插話說，「沒有提名她，她就去抗議，提名她，她就笑了」！

高嘉瑜進一步提到，過去國民黨連議員的初選都是現任優先，所以年輕人在國民黨的參選機會比民進黨低。陳揮文直言，「我們在討論民進黨，你在討論國民黨？」

高嘉瑜解釋，「比上不足、比下有餘」，下就是國民黨，至少黨內競爭機制還是比國民黨好。民進黨現任議員還要跟新人比民調，而且新人在35歲以下還有加權，如果現任議員民調比新人低的話，現任議員也不會被提名。所以很多優秀的助理世代，現在也慢慢的爬上來成為議員或立委。

高嘉瑜解釋，民進黨是派系共治，並不是某派系可以獨攬，絕對不可能。黨內的中執會、中常會都有各派系的成員，會有共同的決議，怎樣對選舉能夠贏，不可能推一個主席關愛、但是不會贏的人，要硬推出去參選，絕對不可能。因為大家有共識，就是執政、拿到政權最重要，這對民進黨來講就是核心價值。

對於主持人問「會不會贏是蔡英文決定？」高嘉瑜反駁，「絕對不可能蔡英文決定」，因為蔡英文必須承擔，選舉成敗一定都在蔡英文身上。而公布授權由主席徵召的過程，是有一個程序，這個程序就是黨內民主，最後選出這個人，她用陳揮文舉例，「不可能我的民調比陳揮文高，最後卻推陳揮文，這大家沒辦法接受。」

陳揮文問「那你上次為何去中央黨部哭？」高嘉瑜回答，「上次我覺得就是不行，我就去抗議，因為當時內部民調就是我會贏！」

陳揮文直言，「高嘉瑜講的都是錯的！」高嘉瑜聽到後笑場「呵呵呵」。陳揮文強調，民進黨核心價值就是贏，而且是不擇手段的贏。