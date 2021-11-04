許多經典美妝品推出限量包裝時，會引發熱烈討論和搶購熱潮，今年秋冬資生堂、SK-II、蘭蔻都推出跨界合作商品，為熱銷品換上限定包裝，身為愛用者一定要把握時機入手收藏。

▍1.資生堂小紅瓶、拉提神霜心心點印版

資生堂「紅妍超導循環肌活露」暱稱為「小紅瓶」，蘊含靈芝、魚腥草、玫瑰茄與乳酸桿菌精萃、鳶尾花等日藥漢方精萃成分，能高效抗氧化，啟動「肌底微循環」，持續使用有感年輕，讓你擁有摸得到的彈、嫩、亮。「激抗痕亮采緊緻霜」又稱為「拉提神霜」，是乳霜專家資生堂百年抗老之大成，提供肌膚最終極的抗老對策，特別適合出現老化預兆的輕熟齡肌膚，雕塑立體輪廓線，並緊緻肌膚紋理，在肌膚表層形成一道保護膜，讓肌膚內的水分及各種精華成分不易散失，換季保養時期更加安穩養膚。

資生堂小紅瓶、拉提神霜心心點印版。（邱映慈攝）

今年資生堂與紙膠帶之父居山浩二合作，「小紅瓶」、「拉提神霜」瓶身印上繽紛的和紙膠帶圖樣，和紙膠帶是脫胎自傳統日本美學的當代藝術產物，體現了日本傳統送禮文化的「虔敬之心」，本次的限量包裝讓一份美好心意能化成讓肌膚美麗穩定的產品，讓你在冬季與年輕緊緊相依。

使用「小紅瓶」、「拉提神霜」養出彈、嫩、亮美肌。（邱映慈攝）

▍2.SK-II青春露安迪沃荷限定版

SK-II與安迪．沃荷先生的藝術跨界合作，表達出「美無止盡」的概念，鼓勵女性大膽、自信地展現自己的「美」。SK-II青春露安迪沃荷限定版瓶身大膽的彩色印刷和標誌性的普普風元素，設計靈感則來自安迪．沃荷在普普藝術創作中的的安迪沃荷電視——也是這位藝術家所熱衷的一個表達案傳播媒介，以别具一格的跨界合作，深入傳遞他獨到的美學理念。

SK-II青春露安迪沃荷限定版。（圖／品牌提供）

▍3.蘭蔻艾蜜莉在巴黎限定版眼彩盤、唇膏、小黑瓶

人氣影集《艾蜜莉在巴黎》開播後立刻引發熱烈討論度，今年預計於12/22再推出第二季，並釋出可愛花絮讓所有劇迷引頸期盼！蘭蔻以艾蜜莉勇闖巴黎、征服愛情的旅程為靈感，首度推出LANCÔME x EMILY IN PARIS愛在巴黎限量聯名系列，全系列包含艾蜜莉在巴黎限定眼彩盤、絕對完美唇膏艾蜜莉在巴黎限定版共三色、以及經典必囤艾蜜莉在巴黎限定版小黑瓶「超未來肌因賦活露」，將法式絕美妝容、有感保養完整收藏。

蘭蔻艾蜜莉在巴黎限定版眼彩盤、唇膏。（邱映慈攝）

蘭蔻艾蜜莉在巴黎限定版超未來肌因賦活露。（邱映慈攝）

MODEL的眼妝使用艾蜜莉在巴黎限定眼彩盤。（邱映慈攝）