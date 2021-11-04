台南市消防局發表2022年消防月曆，多對親子檔同框。（曹婷婷攝）

台南市消防局發表2022年消防月曆，多對親子檔同框。（曹婷婷攝）

2022年台南「火神勇者」消防月曆亮相，市長黃偉哲（中）也前來打氣。(曹婷婷攝)

2022消防月曆不忘展現消防人員「猛男」的一面。(台南市消防局提供)

不走猛男路線，台南市政府消防局2022年消防月曆打溫情牌，以消防員同時也是父親、母親、小孩、丈夫、妻子等角色，呈現「火神勇者」面向。消防局表示，今年推出限量1萬分月曆，只送不賣，將透過各大隊消防宣導活動時抽獎贈送，傳遞消防同仁滿滿正能量。

台南市消防局2022年消防形象月曆及影片，概念來自職人劇《火神的眼淚》，反映消防員團結精神以及在家庭、親人與伴侶的支持下，挺身捍衛的意志。

消防夫妻檔蔡承諭、賴宛詩擔綱6月「親情」主題的主角，夫妻帶著2名小孩同框。蔡承諭是消防局第五救護救災大隊組長，他說，很難得跟家人一起拍消防月曆，很有意義，除了呈現消防人員平時工作辛勞與樣貌，也讓大家看到消防人員與親人、朋友之間的互動，展現消防人員有別於平日的面貌。

和緯專責救護隊員楊順翔也與妻女一起入鏡，妻子曾桂蘭說，當初拍影片，根本不用演，因為身為消防員的眷屬，日常就是充滿很多變數。一家人拍的4月月曆主題為「選擇」，她說，某年女兒生日，等著爸爸一起吃蛋糕，但爸爸忙著出任務，楊順翔說，「任務、家人都是我最重要的選擇」。

台南市長黃偉哲說，台南消防月曆不同於其他縣市的猛男月曆，今年還結合台南景點如孔廟、赤崁樓、奇美博物館、安平遊艇港、南美館等，搭配防災、防火及救護等標語，宣達民眾消防安全正確觀念，建立消防局專業形象。

2022台南「火神勇者」消防月曆由奇美實業贊助印製1萬分，未來將用於消防宣導贈品，只送不賣。