財政部自2019年8月15日推動《境外資金匯回管理運用及課稅條例》至10月14日止，個人最大案匯回23.8億元；企業最大案則高達332億元。

根據財政部統計，自2019年8月15日推動資金專法到8月14日落日，加計後續審議等，到10月14日，申請件數達1611件、金額3559億元；但是經過核准為1595件、金額3390億元；真正匯回達到1542件，匯回金額3337億元。

其中8成來自香港匯回，其次則為新加坡、美國則居第三。

根據財政部所公布的資料顯示，個人大戶實力不容小覷，最大案金額達23.8億元；第二大戶也有23.4億元，第三者有22.8億元，所扣繳的稅額皆2億元以上。

至於企業則貢獻相當大，最大咖匯回332億元，扣繳的稅額就高達33億元；另外企業第二大則也有288億元，扣繳稅額達23億元；第三大則有191億元，扣繳稅額15億元。

財政部基於保密原則，無法透露海外資金匯回金額前3大企業名稱。不過，外界認為仍是科技業最為積極；根據公開資訊，包含大立光、國巨、環球晶等企業，匯回金額都有百億元以上。