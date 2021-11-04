立陶宛總統瑙斯達(Gitanas Nausėda)表示，美國總統拜登支持立陶宛在台灣設官方代表處，並且稱此舉並不違反一中政策，也就是可以繼續推動的意思。

瑙斯達是在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會（COP26）期間，周一晚上有機會與拜登總統交談。他說：「我再次感謝美國參與我們(立陶宛)的國防和安全。當然，我也要求他們對我國的中國政策給予支持。我們需要得到美國、歐盟和澳洲支持。」

他接著說：「拜登總統向承諾，美國正在密切關注立陶宛的決策，並且表示支持我們。」

北京則相當憤怒，表示立陶宛的舉動違反了所謂的一個中國原則。8月10日，大陸外交部召回駐立陶宛大使，並要求維爾紐斯也召回自己的大使。

瑙斯達仍然堅稱，在台灣設官方代表處，並不是挑戰一個中國政策，而是表明立陶宛獨立外交路線。

「立陶宛不尋求挑起衝突。我們只是執行一個主權國家的外交政策，與我們希望與之建立文化和經濟關係的地區和國家，建立文化和經濟關係。」