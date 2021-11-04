藝人柯佳嬿出席法國精品Chloe記者會時，提到Chloe包款是她過去鍾愛的品牌之一，並向現場媒體分析Chloe為何如此讓她愛不釋手，讓人知道原來除了品質工藝外，低調且不張揚的核心特色，也與她的穿衣理念十分契合，現場她就穿上白色鏤空長禮服搭配Chloe Edith醫生包登場，雖然鏤空羊毛洋裝看來頗清涼，但她說其實超溫暖，還說自己是怕冷的人，結果看到Chloe靴款結合毛料後跟的設計直呼好喜歡，巴不得直接穿走。過去曾擁有兩個Chloe包款的她，特別提到Edith醫生包也是她的心頭好，除了造型典雅顏色討喜外，包身上彷彿寫了她的名字，讓她一眼就愛上。同時表示品牌創意總監Gabriela Hearst近幾年推動的低環境衝擊與永續發展的設計理念正是她身體力行的事，小至攜帶個人餐具水壺減少資源浪費外，外出隨行購物袋也是隨身行頭之一，努力朝環保小尖兵前進。

Chloe在台北忠孝館一樓正式開幕，除了包款外也引進2022春夏服裝上架，並將品牌這幾季嚴格的低環境衝擊、永續材料與公平未來原則導入店內，店內傢俱悉數使用來自法國總廠的二手傢俱重新保養使用，店內擺設也與當地藝術家合作，台灣部份選中了陶藝創作家林信志打造的花器，打造全球獨一無二的專門店。

為歡慶忠孝店開幕，即日起售出之Edith醫生包享有SOGO忠孝館前二十顆名額的免費羊毛把手織片保護帶訂製服務，消費者可按照自身喜好挑選羊毛織片妝點包款手柄，最多有六十種多元樣貌。