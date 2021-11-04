北市議員陳怡君4日踢爆，北市明倫社宅問題不斷，漏水漏電，甚至還有老鼠出没，咬破紗窗、到處便溺。（陳怡君提供／張穎齊台北傳真）

北市議員陳怡君4日踢爆，北市明倫社宅問題不斷，漏水漏電，甚至還有老鼠出没，咬破紗窗、到處便溺。（陳怡君提供／張穎齊台北傳真）

北市議員陳怡君4日踢爆，北市明倫社宅問題不斷，漏水漏電，甚至還有老鼠出没，咬破紗窗、到處便溺。（陳怡君提供／張穎齊台北傳真）

北市大同區明倫社宅去年招租，今年3月承租戶陸續入住，但北市議員陳怡君4日踢爆，指外觀美美的明倫社宅，內部裝潢卻問題不斷，品質堪憂，出現因裝置冷氣導致漏水、漏電問題頻傳，甚至還有老鼠出没，咬破紗窗、到處便溺。台北市長柯文哲允諾檢討標配。

陳怡君表示，明倫社宅的冷氣裝置是一大問題，提案未來冷氣裝置應列為社宅標準備配，避免住戶不當裝修衍生安全及環境問題，另外也可看到老鼠透過高樓層的冷氣管線孔爬進屋內，不但大啃地瓜，隨地便溺，還咬壞紗窗，造成住戶困擾，住戶戲稱要養一隻猫來抓老鼠。

陳怡君也接獲最近入住的住戶陳情，指因為原本的冷氣廠商已退場，透過物業管理提供的冷氣廠商為住戶裝冷氣，但裝了之後2間房間開始漏水，只要開了冷氣，水就從電燈開關漏水出來，導致客廳地板滲水成水攤，甚至浴室還漏電，安全堪慮。

陳怡君說，冷氣裝置是社宅的一大問題，因為社宅的承租採3年一約，一般戶最長可住6年，市府雖與冷氣廠商合作提供月租方案，但民眾反應租金昂貴，依坪數大小月租為2000至3400元不等，等於付一年的租金就可以買一台冷氣了，對住戶而言相當不划算。

陳怡君表示，北市夏季天氣炎熱，冷氣已是不可或缺的家俱配備，但住戶只住3、6年，拆遷冷氣對住戶而言是大工程，且裝卸過程也可能導致屋損，冷氣裝置的品質也良莠不齊，造成住戶相當大的困擾，因此她提案未來社宅應將冷氣列為基本配備，避免頻繁拆卸維修造成環境及安全問題。