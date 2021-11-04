新北市消防局為感謝台灣人壽保險股份有限公司的熱心公益，於4日上午9時30分辦理捐贈典禮。（消防局提供）

台灣人壽保險股份有限公司平時不僅致力普惠金融、積極落實公平待客，也對社會大眾創造長期利益，積極回應政府機關在環境、社會及公司治理面向的倡議，進而擴大社會影響力，尤其對於社會責任更是不落人後，在偶然的機會得知消防局快搜部隊經常支援國內外災害，為提供消防局災害搶救之用，故捐贈本局快搜部隊楔型撐開器與靜音型發電機，為感謝台灣人壽保險股份有限公司的熱心公益，於4日上午9時30分辦理捐贈典禮。

新北市消防局快搜部隊成立至今，常支援各地區重大災害搶救，包括今年發生的花蓮太魯閣列車事故、近年的宜蘭普悠瑪列車出軌、臺南及花蓮兩次重大震災，亦曾派員支援日本311東日本大震災。本次受贈楔型撐開器，將能有效提升快搜部隊災區破壞能力，增進搶救速度。

感謝台灣人壽 保險股份有限公司捐贈本局快搜部隊楔型撐開器與靜音型發電機，消防局會秉持著愛物惜物的心，將相關裝備發揮最大效益，亦將持續為市民打造安居、安全、安心的居住環境而努力不懈，更期望拋磚引玉，讓更多市民關注到消防安全的重要性。