民進黨中執會3日通過2022縣市長提名辦法，除了已經連任兩次的基隆市、新竹市以及屏東縣等三個執政縣市，將辦理初選外，其他的六都16個縣市的候選人，完全由總統兼黨主席蔡英文徵召。資深媒體人黃暐瀚表示，這是民進黨「保三望四」策略，保高雄、台南跟桃園，強攻台北市，搶第四都。他分析認為，2022年台北市長選舉，民進黨勝選的機會，遠比2018年更高。

黃暐瀚4日在《品觀點》指出，民進黨中執會通過，由黨主席徵召六都直轄市長人選。正國會強烈抗議，揚言下周六全代會之前還有動作。他酸說，叫做「民主進步黨」，直轄市長選舉，卻沒有「民主機制」，這還鬧不笑話嗎？民進黨內砲口指向秘書長林錫耀，但罵他沒用，因為林錫耀只是在執行「小英的意志」。

黃暐瀚接著表示，民進黨都有「現任優先」的傳統。但誰說尋求連任者不能挑戰？2019年，賴清德都出面挑戰蔡英文，既然選總統都可以挑戰現任，市長不給挑戰？太說不過去。

黃暐瀚指出，台南市立委陳亭妃，可能出馬挑戰台南市長黃偉哲。總統現在把初選程序沒收，改成直接徵召，等同告訴陳亭妃「這局沒了，回家吧」。很明顯的，蔡總統是希望把「亂局」壓下來，免得黨內同志繼續在黨內找敵人。

黃暐瀚分析認為，六都中的新北、台中，民進黨「沒有機會贏」。由總統徵召，說不定還可以平衡派系，或做做人情。高雄、台南「不能輸」、也「很難輸」，總統出手干預，就是希望「沒有意外」，民進黨繼續綠色執政。所以重點就在桃園跟台北。

黃暐瀚接著指出，桃園是鄭文燦的本命區。執政8年，如果被國民黨拿走，鄭文燦總統無望。所以桃園不能輸。另外，2022年台北市長選舉，民進黨勝選的機會，遠比2018年更高，因為台北市長柯文哲已經不能選了，而副市長黃珊珊不是柯文哲，只要黃珊珊的支持度能有15％，而且保持不墜，最後2022的台北市長當選人，說不定會來自綠營。所以這是民進黨「保三望四」策略，保高雄、台南跟桃園，強攻台北市，搶第四都。

黃暐瀚認為，蔡總統六都提名權一把抓，確實違反民主機制。但如果真讓民進黨「保三望四」，明年選舉後，民進黨內可能不會有人記得，蔡總統曾經如何獨斷獨行。