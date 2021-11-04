隨數位化腳步不斷創新，國泰人壽今宣布，推出業界首創「groupins＋ 國泰團險數位家」，整合企業團險各商品與服務，企業用戶可透過平台快速了解完整團險資訊、3分鐘線上取得客製化報價，「groupins＋」將成為企業人資工作利器，大幅提升團險投保率。

根據勞動部資料顯示，近年5人以上的企業家數與員工人數持續成長，總投保員工人數已達近千萬人，然而去年台灣團險保費卻佔整體壽險保費收入不到1％，團體保險市場仍有大幅成長空間。

國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰人壽看到團險市場的發展潛力，同時也觀察到中小企業、新創公司於團險投保高度依賴人員服務，導致投保流程耗時長、商品選擇少、彈性低等痛點。

劉上旗認為，團險也能設計高彈性、高自主權以及個人化服務，國壽以客戶需求為核心，運用數位、技術打造groupins＋團險平台，中長期目標是期望國壽在團險的市占率由20％拉高到25％，開發更多潛在客戶，這次平台著重介面操作的便利性，講求服務快速和操作體驗。

groupins＋將自主權交還給用戶，建立如同電商般「自己挑、自己選、自己組」的購物模式，提供自行選擇商品、場景分類套餐與互動填答三種方式，協助企業人資輕鬆完成團險方案規劃作業。

企業人資可以透過平台的12種多元主題式場景，輕鬆選擇商品套餐，並依照實際需求增減與調整保障內容。平台也為新手人資設計「互動填答」機制，只需1分鐘分析保障需求，即可獲取最佳推薦方案。